Brillant cette saison avec Leicester, Ricardo Pereira (26 ans) participe grandement à la belle saison des Foxes en Premier League (2e, 39 pts). Et forcément cela attise les convoitises. Dans l’œil du Paris Saint-Germain, l’international portugais n’est pas insensible à l’intérêt du club de la capitale.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat, a confié le défenseur dans un entretien accordé à Goal.com. C’est le plus grand club en France. Il joue la Ligue des champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça. »