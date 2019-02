C’est sous les ordres de Jürgen Klopp que la carrière de Robert Lewandowski a décollé, entre 2010 et 2014, au Borussia Dortmund. Et c’est peu dire que le buteur polonais, actuellement au Bayern Munich, tient en haute estime son ancien entraîneur, qu’il va donc affronter en 8e de finale de la Ligue des Champions mardi soir (match Liverpool-Bayern Munich à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).

« Il a eu un énorme impact sur ma carrière. Je peux lui être reconnaissant de ce que nous avons accompli à Dortmund. Nous avons grandi ensemble et cela m’a mené à là où je suis aujourd’hui. C’est un grand coach et une grande personne. J’ai appris énormément de lui. Il a libéré l’instinct de buteur en moi qui m’a permis de franchir un palier supplémentaire. Je ne savais pas que j’avais autant de potentiel, et cela veut dire qu’il a vu en moi quelque chose que je n’avais pas vu », a déclaré Lewandowski au site officiel de l’UEFA.