Les propos de Jean-Michel Aulas demandant une annulation de la saison - et donc une saison blanche - ont énormément fait réagir dans le monde du football français. Présidents, joueurs et dirigeants ont ainsi fustigé l’idée du président rhodanien, et seul Waldemar Kita lui a apporté un peu de soutien public. Mais visiblement, Robert Moreno (AS Monaco) a les mêmes idées que l’homme fort de l’Olympique Lyonnais pour la fin de saison.

« J’espère qu’on pourra terminer les championnats. C’était vital de reporter l’Euro, et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d’annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n’avait été joué », a lancé le tacticien espagnol à Deportes Cuatro. Sans le savoir, il vient peut-être de se mettre dans de beaux draps...