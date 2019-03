Depuis le limogeage de Claude Puel de Leicester, aucun entraîneur français n’officie en Premier League, en Liga, en Serie A ou encore en Bundesliga. Un constat terrible quand on sait que des coaches comme Zinedine Zidane ou encore Laurent Blanc sont actuellement sans club. Interrogé au sujet du traitement des entraîneurs français par les journalistes, Rudi Garcia a demandé plus de soutien pour les coaches tricolores.

« Bien évidemment, j’ai toujours été quelqu’un qui défendait la corporation. Je ne vois pas pourquoi les entraîneurs français seraient moins bons que les autres. Les journalistes, vous n’avez pas été tendres avec les entraîneurs français non plus. Il faudrait peut-être nous défendre un peu plus. Cela permettrait de mieux nous vendre à l’étranger. Je ne pense pas à mon cas personnel. Je pense à Bruno, qui fait un travail exceptionnel à Lyon, c’est assez incroyable de voir qu’il pourrait être sur la sellette. J’aime bien Antoine Kombouaré mais je ne comprends pas comment Olivier Dall’Oglio a pu être limogé par Dijon. Il y a un lobbying plus efficace dans d’autres pays et sur d’autres nationalités. On devrait être un peu plus cocorico, reconnaître la formation française. On a de bons entraîneurs, il faudrait les soutenir », a ainsi déclaré Rudi Garcia.