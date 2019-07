Alors qu’il a passé cinq ans au FC Barcelone (2004-2009), Samuel Eto’o (38 ans) a aussi été un joueur du Real Madrid (1997-2000), son premier club en tant que professionnel. L’occasion pour Marca de l’interroger sur l’actualité du club espagnol, et sur Eden Hazard (28 ans), qui a signé cet été en provenance de Chelsea.

« Hazard doit être le ballon d’or. Il n’a plus autant de valeur que maintenant et maintenant qu’il figure dans l’une des meilleures équipes du monde, tous les regards seront braqués sur lui. Eden Hazard est proche du niveau de Messi », affirme l’ancien international camerounais (118 sélections) sur son ex-coéquipier chez les Blues. Pour le moment, les débuts du Belge sont compliqués et les résultats du Real lors de l’International Champions Cup mitigés, surtout après la lourde défaite (3-7) cette nuit face à l’Atlético Madrid.

