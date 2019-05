Le Torino n’a pas laissé échapper des points sur sa pelouse cet après-midi, en s’imposant 3-2 face à Sassuolo, après avoir été mené 1-2. Cette rencontre a accouché d’un scénario assez spectaculaire, avec un penalty raté, un carton rouge et plusieurs bijoux.

Bourabia a ouvert le score pour Sassuolo (0-1, 27e), après qu’Andrea Belotti a manqué un penalty pour le Torino (17e), envoyant le cuir sur la barre. Le buteur des Neroverdi, Mehdi Bourabia, se faisait expulser une minute après son but, pour un second carton jaune (28e). Les Turinois revenaient alors au score en seconde période, grâce à l’inévitable Belotti (1-1, 56e), mais Lirola replaçait Sassuolo devant, d’une subtile talonnade (1-2, 71e). Cela ne faisait pas baisser la tête au Torino, qui allait finalement s’imposer grâce à deux buts marqués en deux minutes, le premier par Zaza (2-2, 81e), le second par Belotti encore (3-2, 82e), d’un sublime retourné acrobatique. Grâce à ce succès, le Torino revient à la 6e place de Serie A, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, alors que Sassuolo reste 10e.