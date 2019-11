Leader du championnat italien, la Juventus se déplaçait en ce début d’après-midi sur la pelouse de l’Atalanta. Un match qui démarrait fort avec une tête de Berat Djimsiti qui ne trouvait pas le cadre (4e). La Dea dominait et obtenait même un penalty suite à une main de Sami Khedira dans sa surface (17e). Musa Barrow tentait alors sa chance, mais son tir venait mourir sur la barre transversale. Mario Pasalic avait suivi, mais sa tête manquait le cadre. Le Croate prenait de nouveau sa chance peu après, mais Wojciech Szczesny se détendait de tout son long (23e). Le gardien polonais dégoûtait ensuite Papu Gomez (24e) et Matthijs de Ligt sauvait devant sa ligne alors qu’Hans Hateboer était en bonne posture pour marquer.

Au retour des vestiaires, l’Atalanta a continué sa marche vers l’avant et a été logiquement récompensée. Le latéral gauche allemand, Robin Gosens profitait au second poteau d’un centre venu de la droite et de Musa Barrow (1-0, 56e). La Juventus se réveillait enfin grâce à une fulgurance de Paulo Dybala parti de la ligne médiane (67e). Gonzalo Higuain se chargeait d’égaliser avec de la réussite. Sa frappe contrée par Rafael Toloi ne laissait pas la moindre chance à Pierluigi Gollini (1-1, 74e). L’attaquant argentin doublait la mise suite à un centre en retrait de Juan Cuadrado devant le but (2-1, 82e). Paulo Dybala venait assurer le succès dans les derniers inbstants suite à une sublime ouverture de Gonzalo Higuain (3-1, 90e +2) et la Juventus s’impose alors 3-1. La Vecchia Signora compte provisoirement quatre points d’avance sur l’Inter Milan qui se déplace à 20h45 sur le terrain du Torino.