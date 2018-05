Dernière journée en Serie A ce dimanche soir. Si le champion en titre (Juventus) et les relégués sont connus (Benevento, Hellas Vérone et Crotone), un dernier enjeu demeurait. En effet, le dernier billet pour la Ligue des Champions par le biais du championnat se disputait ce soir entre la Lazio et l’Inter. En cas de victoire des Nerazzurri, ces derniers passaient à la 4ème place, synonyme de qualification directe en C1. Le match démarrait de la pire des manières pour les hommes de Spalletti. Marusic ouvrait le score d’un tir dévié par Perisic (1-0, 9e). Milinković-Savić pensait doubler la mise mais le poteau sauvait l’Inter (25e). Quasiment dans la foulée, les Nerrazurri égalisaient par l’intermédiaire D’Ambrosio après un cafouillage dans la surface (29e, 1-1).

Juste avant la mi-temps, Felipe Anderson redonnait l’avantage aux Romains à la suite d’une contre-attaque foudroyante (41e, 2-1). L’inévitable Icardi égalisait pour les siens sur penalty (78e, 2-2), puis dans la foulée, Lulic laissait ses partenaires à dix (79e). Vecino donnait finalement la victoire à l’Inter grâce à un coup de casque dévastateur (2-3, 82e). Le score en restait là. La Lazio connaissait une véritable désillusion pendant que l’Inter fêtait son retour en Ligue des Champions. Dans le même temps se disputait un match sans grand enjeu entre Sassuolo et l’AS Roma. Si les Giallorossi ont d’ores et déjà composté leur billet pour la Ligue des Champions, ces derniers n’étaient pas assurés de terminer à la troisième place. C’est désormais chose faite, grâce à une victoire sur la plus courte des marges et un but contre son camp de Pegolo (45+1, 0-1).

