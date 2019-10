La Juventus devait se déplacer sur la pelouse de Lecce pour le compte de la neuvième journée de Serie A. Un match avec de nombreux absents sur blessure côté turinois (Giorgio Chiellini, Douglas Costa et Aaron Ramsey) mais aussi sans Cristiano Ronaldo, le Portugais étant préservé. Un duel qui s’est logiquement avéré compliqué pour la bande de Maurizio Sarri.

Après 45 minutes nulles et vierges, la Juventus continuait de pousser en seconde période. Miralem Pjanic était alors fauché dans la surface et Paulo Dybala transformait le penalty sans trembler (50e). Mais Lecce n’abandonnait pas. D’une main dans la surface, Matthijs de Ligt concédait un penalty. Marco Mancosu prenait alors le meilleur alors sur Wojciech Szczesny (56e). La Juventus n’arrivait pas à reprendre les devants et concède un match nul 1-1. Au classement, les Bianconeri restent en tête avec deux points d’avance sur l’Inter Milan qui défiera Parme à 18h.