La treizième journée de Serie A continuait après la défaite de la Roma plus tôt dans la journée contre l’Udinese (1-0). En effet, la Juventus, solide leader du championnat italien, recevait la SPAL, 15e. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo voulaient enchaîner une douzième victoire en treize rencontres. En face, la SPAL voulait réaliser l’exploit de prendre un point à l’Allianz Stadium.

Cependant, ce sont bien les Turinois qui se sont imposés (2-0). Après une première occasion pour Douglas Costa (26e), Cristiano Ronaldo ouvrait le score après un coup-franc de Pjanic (1-0, 29e). Au retour des vestiaires, Costa trouvait le poteau, puis Mandzukic trompait la vigilance du gardien pour doubler la mise (2-0, 61e). Si Cristiano Ronaldo passait proche du doublé (69e et 82e), la Juventus ne marquait plus et s’imposait finalement, confortant son avance. De l’autre côté, la SPAL reste 15e.