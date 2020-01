La 19e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à Vérone, ou les locaux du Hellas (14e, 22 points) recevaient le Genoa (18e, 14 points). Et scène rare avant la rencontre, le coup d’envoi, initialement prévu à 18h, était décalé de 15 minutes à cause du mauvais tracé des lignes. Ce contretemps réglé, la partie débutait et le score évoluait en faveur des visiteurs par l’intermédiaire d’Antonio Sanabria (41e).

Mais en deuxième mi-temps, les locaux renversaient le cours du match. Le Hellas égalisait grâce à Valerio Verre (55e) sur pénalty, avant que Mattia Zaccagni ne donne l’avantage à son équipe dix minutes plus tard. Le score en restait là. 2-1 pour le Hellas qui progresse de six places au classement. Le Genoa a, lui, loupé l’opportunité de distancer Brescia (19e, 14 points) et la SPAL (20e, 12 points), tous les deux défaits ce jour.