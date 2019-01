Après le départ du défenseur central Kara Mbodji, retourné prématurément à Anderlecht, à la suite d’une altercation avec son entraîneur Vahid Halilhodzic, le FC Nantes s’est mis en quête d’un successeur au joueur sénégalais. Et Ouest-France indique que c’est le Guinéen Simon Falette, actuellement à l’Eintracht Francfort, qui intéresserait les dirigeants canaris.

Le défenseur central, qui peut aussi dépanner en tant qu’arrière-gauche, a joué 8 matches cette saison avec le club francfortois (4 en Bundesliga et 4 en Ligue Europa). Il a notamment pris part aux deux victoires de l’Eintracht contre l’OM sur la scène européenne (2-1 et 4-0). Avant Francfort, il avait fait toute sa carrière en France, en passant par Lorient, Brest, Laval et Metz.