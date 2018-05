Samedi soir, le Royaume a appris une nouvelle qui a mis en émoi tout le monde du ballon rond. Le mythique entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été admis à l’hôpital dans un état plus que préoccupant. Ce dernier souffre d’une hémorragie cérébrale et a dû subir une opération. Aux dernières nouvelles, l’ancien entraîneur écossais se trouvait en soins intensifs.

Placé en coma artificiel pour récupérer de sa lourde opération, Sir Alex Ferguson serait aujourd’hui sorti du coma et montrerait même des signes de récupérations prometteurs pour une telle opération. D’après le Daily Mail, ce dernier a même pu s’asseoir et discuter avec ses proches et ses amis. L’opération s’est bien déroulée et le traitement qui lui a été administré donnerait des signes d’encouragements et d’optimisme à ses proches. Plus de peur que de mal pour la légende des Red Devils âgée de 76 ans, même si le combat ne fait que commencer...