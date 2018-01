C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis quelques minutes. Guido Carrillo a quitté l’AS Monaco pour s’engager jusqu’en 2021 en faveur de Southampton. Un club où Mauricio Pellegrino le voulait absolument. Sur le site officiel du club anglais, l’Argentin a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux. C’est un superbe sentiment de rejoindre ce club. Beaucoup de choses m’ont attirées. Je connais Southampton depuis que j’ai commencé à regarder la Premier League quand j’étais enfant. J’ai toujours considéré ce championnat comme étant la ligue la plus importante dans le monde. Je connais aussi le coach de Southampton. J’ai travaillé avec lui en Argentine et j’ai aussi parlé avec quelques joueurs qui ont été mes coéquipiers en Argentine et qui sont maintenant en Premier League. Ils m’ont tout dit sur le club. Donc je n’ai eu aucun doute quand j’ai pris ma décision ».