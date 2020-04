Ce vendredi, nos confrères de France Football ont publié un long entretien réalisé avec Alexander Djiku, le défenseur central de 25 ans évoluant au Racing Club de Strasbourg. L’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a notamment fait le point sur sa carrière et évoqué les caps qu’il aurait envie de franchir à l’avenir.

« Franchement, je trouve que j’ai une bonne progression. Je vais étape par étape. J’essaie de grimper les échelons les uns après les autres. J’essaie de construire ma carrière. J’ai fait des bons choix de clubs. J’espère que ça va continuer. (...) Découvrir un autre pays, je m’en fiche un peu. Cette année, on a vécu quelque chose d’exceptionnel : la Coupe d’Europe. Quand on y goutte, on a envie d’y retourner ». Le message est passé !