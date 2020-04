Au cours du mercato hivernal dernier, Suso (26 ans) a été prêté avec option d’achat obligatoire par l’AC Milan au FC Séville. Cependant, il existe des conditions pour que le transfert de l’international espagnol (5 sélections) soit définitif. Et alors que le classement actuel en Liga pourrait être arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, les Sévillans (3es) feraient alors partie des quatre représentants espagnols en Ligue des Champions la saison prochaine.

Si cela venait à se confirmer, l’option d’achat de Suso serait alors automatiquement levée par le FC Séville, précise Estadio Deportivo. Jusqu’ici, l’ancien joueur de Liverpool a disputé 6 rencontres de Liga au cours desquelles il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Suso, qui se plaît en Andalousie et qui est auprès de sa famille, s’entend à merveille avec son entraîneur, Julen Lopetegui. L’ancien coach du Real Madrid est satisfait de celui qui pourrait donc être sa première recrue en 2020-2021.