C’est peut-être l’affiche la plus serrée de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La Juventus et l’Atlético de Madrid s’affronteront pour une qualification en quarts de finale. Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, s’est exprimé sur ce tirage.

« Ce sera une éliminatoire très équilibrée et difficile. Cristiano Ronaldo nous a apporté un plus avec ses buts et surtout son expérience en Ligue des Champions. Favoris pour gagner la Ligue des Champions ? On verra après l’éliminatoire contre l’Atlético », a lancé le Tchèque.