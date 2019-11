Titulaire cet après-midi face à Sheffield United, Tanguy Ndombele a dû céder sa place à la mi-temps du match (1-1 score final). Le milieu de terrain a été remplacé après avoir reçu un coup. Il semblait se plaindre de l’aine.

On ne connaît pas encore l’étendue de la blessure de l’international français mais il n’est pas impossible qu’il soit contraint de déclarer forfait pour le prochain rassemblement des Bleus de Didier Deschamps. On devrait en savoir plus dans les heures à venir.