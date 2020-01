« La direction essaye de faire ce qu’elle essaye de faire. Je l’ai déjà dit, j’ai encore dix-huit mois de contrat et je n’irais nulle part jusqu’à ce que mon contrat soit terminé ». Voilà ce que déclarait Danny Rose (29 ans, en fin de contrat en juin 2021) le 13 janvier dernier, alors que José Mourinho ne compte plus vraiment sur l’international anglais depuis son arrivée sur le banc des Spurs. Le latéral gauche n’a débuté que 10 rencontres de Premier League cette saison et ne figurait même pas dans le groupe convoqué par le technicien portugais pour le dernier match de championnat à Watford (samedi, 0-0).

José Mourinho estimait que son joueur n’était pas en état de jouer en raison de douleurs au dos, alors que Danny Rose se sentait en possession de ses moyens. Et cette décision l’aurait rendu fou de rage, à en croire le Daily Mail. Le quotidien britannique rapporte qu’une discussion houleuse aurait éclaté entre les deux hommes lors de l’entraînement de dimanche à Tottenham. La réaction de l’Anglais n’aurait toutefois pas été du goût de ses partenaires. Lors de la session de lundi, Mourinho aurait pris Rose à part afin de mettre au clair la situation et ne pas perturber la vie du groupe plus longtemps. Cela tombe bien, Danny Rose a bien l’intention de rester encore quelque temps dans le nord de Londres.