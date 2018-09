Présent lors des six premiers matches de Premier League cette saison, Christian Eriksen a manqué son premier match de la saison hier soir (victoire de Tottenham aux tirs au but contre Watford en seizième de finale de Carabao Cup, ndrl). Et le milieu des Spurs va encore être absent ce week-end face à Huddersfield Town.

Touché à l’abdomen, l’international danois est en effet « en cours de rééducation », comme l’a annoncé le club londonien sur son site internet. Le joueur de 26 pourrait ne pas être le seul absent puisque Serge Aurier, blessé à la cuisse contre les Hornets, est incertain. Hugo Lloris (cuisse) et Michel Vorm (genou) ne devraient eux pas revenir.