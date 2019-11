Dimanche, Tottenham et Everton se quittaient sur un match nul (1-1, 11e journée de Premier League). Mais l’image du match restera la grosse blessure d’André Gomes où Heung-Min Son avait été exclu. Après la rencontre de Ligue des Champions contre l’Étoile Rouge de Belgrade, où l’attaquant des Spurs a été buteur (4-0), le Sud-Coréen est revenu sur cet incident et il a tenu à s’excuser une nouvelle fois auprès du joueur des Toffees.

« Bien sûr, ces jours sont vraiment difficiles. J’ai réalisé à quel point je suis chanceux. Les supporters, amis et coéquipiers. Tout le monde m’a transmis un message fort. Je suis vraiment, vraiment désolé pour cet accident et la situation, a déclaré l’attaquant rapporte The Mirror. Bien sûr, je dois me concentrer sur l’équipe et respecter le football. »