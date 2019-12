Entre José Mourinho et le LOSC les relations ne sont pas au beau fixe. En effet, lors de son arrivée sur le banc de Tottenham, l’entraîneur portugais est allé piocher dans le staff lillois pour étoffer le sien à Londres (Joao Sacramento et Nuno Santo). Depuis, c’est le conseiller du président Gérard Lopez, Luis Campos qui est régulièrement évoqué outre-Manche pour rejoindre son fidèle ami. Mais le technicien des Spurs ne sait pas si son compatriote le rejoindra en Angleterre, et préfère esquiver lorsque la question lui est posée.

« A Tottenham ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Luis Campos travaillait avec moi au Real Madrid. Luis Campos est un de mes grands amis, raconte Mourinho par des propos rapportés The Telegraph. Il a fait une belle carrière à Monaco et à Lille. Je travaille à Tottenham avec la structure que le club veut que je travaille. »