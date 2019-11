Tenu en échec (1-1) par Sheffield United samedi, Tottenham n’avance pas au classement. Englués à une inquiétante quatorzième place, les Spurs connaissent un début de saison compliqué. Evidemment déçu par ce nouveau résultat décevant, Mauricio Pochettino estime néanmoins que son équipe a besoin de temps pour retrouver une place plus conforme à ses ambitions en Premier League.

« Nous devons trouver un équilibre. Nous sommes en train de construire une équipe qui peut jouer en Ligue des champions et en Premier League, le championnat le plus difficile au monde. C’est dangereux et des situations comme cela peuvent arriver. Vous attendez de meilleurs résultats que ceux que vous obtenez. Nous sommes en construction et nous verrons si nous avons le temps de construire ce que nous voulons, » a ainsi commenté le manager argentin de Tottenham. Reste à savoir si les dirigeants du club londonien laisseront le temps à Mauricio Pochettino de parvenir à ses fins...