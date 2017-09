Francesco Totti a raccroché les crampons à la fin de la saison dernière mais est loin d’avoir fait ses adieux au monde du ballon rond. L’ex-milieu offensif légendaire de l’AS Roma, âgé de 40 ans, envisagerait de se reconvertir comme entraîneur. Une information révélée par la Gazzetta et Corriere dello Sport, qui indiquent que le Romain va suivre des cours à Trigoria, le centre d’entraînement de la Roma.

Son premier objectif : obtenir le diplôme B d’entraîneur, délivré par l’UEFA. Diplôme qui permet ensuite d’entraîner les équipes jeunes et amateurs. « D’un côté, cela me plairait d’entraîner. Mais pour l’instant, je n’y pense pas trop. Avec mon caractère, je ne sais pas si je saurais gérer un groupe », avait reconnu Totti il y a un an à Corriere dello Sport.