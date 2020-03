Hier soir, la nouvelle a fait grandement parler. Après avoir refusé de jouer avec son équipe le week-end dernier en championnat, John Obi Mikel a fini par rompre le contrat qui le liait à Trabzonspor. La raison ? Le choix des autorités turques de laisser le championnat se jouer malgré la crise sanitaire du coronavirus. Parti de son club, le Nigérian a tout de même tenu à expliquer son choix sur Instagram.

« Je voudrais remercier tous les supporters pour leur soutien. Mais aussi mes coéquipiers, le staff technique, le staff médical et l’intendant. Merci pour tout ce que nous avons réalisé cette saison, je vous souhaite bonne chance pour le reste de la saison et pour le titre. Ce fut l’une des décisions les plus dures que j’ai dû prendre, mais avec cette situation, nous devons tous prendre soin de nos familles, passer du temps avec elles et les protéger », a-t-il écrit.