Le coronavirus est arrivé dans le football français et notamment à l’ESTAC, qui vient de communiquer. « Un joueur du groupe professionnel et un du Centre de Formation touchés par le Coronavirus - COVID19. Ils sont en situation de confinement et suivis de près par la cellule médicale du club. »

D’après les informations de l’Est Eclair, le joueur professionnel touché par le virus est l’attaquant sud-coréen Hyun-Jun Suk. Il était d’ailleurs annoncé comme souffrant pour la rencontre face au Mans, qui a finalement été suspendu.