L’UEFA a rendu son verdict au sujet de plusieurs incidents survenus lors de la saison. L’instance européenne a notamment décidé de suspendre Pep Guardiola pour deux matches dont un avec sursis. Cette sanction fait suite au comportement de l’entraîneur de Manchester City envers l’arbitre lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool (1-2).

En raison du comportement de leurs supporters lors du quart de finale aller, avec entre autres le caillassage du bus des Citizens à leur arrivée à Anfiedl, les Reds ont eux écopé d’une amende de 20 000€. Le Zenit Saint-Pétersbourg, lui, prend encore plus cher après les incidents lors de la réception de Leipzig en Europa League (1-1) : 20 000€ pour cause de dommages, 50 000€ pour cause de débordements racistes de ses supporters et un match de coupe d’Europe à huis-clos.