Ils font sensation depuis le début du confinement notamment, connus sous le nom de Dancing Funeral, ou Coffin Dance. Les vidéos où on voit les porteurs de cercueil danser cartonnent sur les réseaux sociaux et cumulent des milliers et des milliers de partages. Et visiblement, ils sont aussi fans de football, puisque la radio espagnole Cadena SER a pu interviewer l’un d’eux, le Ghanéen Benjamin Aidoo.

« Mon joueur préféré est Messi, je l’adore. J’aime sa façon de jouer et les buts qu’il marque, et en plus il n’est pas égoïste. Je suis fan du Barça, mais je suis surtout très fan de Messi. C’est un leader et on doit le remercier, sans lui le Barça ne serait pas ce qu’il est. Je crois que Bartomeu est un bon président, il a contribué à faire du Barça un grand club », a-t-il notamment déclaré. Un nouvel admirateur pour La Pulga donc...