Après avoir reçu son trophée de meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, Unaï Emery a fait un passage devant la presse. Alors qu’il va quitter le PSG la semaine prochaine à l’issue du dernier match, le Basque a déjà des pistes pour la suite. Son nom a été cité du côté de la Real Sociedad mais aussi en Angleterre où il pourrait succéder notamment à Wenger à Arsenal.

« Je suis tranquille, je parle avec mon staff, ma famille, mon fils car il est attentif à ce qu’il se passe dans le football. On va voir. L’Angleterre ? J’aime le football, j’aime entraîner et c’est pour ça qu’avec toutes les opportunités que j’ai eues, je dois dire merci et comme pour celles à venir. On verra avec les opportunités. » La porte est ouverte à pas mal de projets.