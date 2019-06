Le jeune ailier droit du Valence CF, Ferran Torres (19 ans), affole déjà le marché des transferts, après une saison réussie sous les couleurs des Blanquinegros (37 matches joués), marquée par une qualification en C1 (4e de Liga), un beau parcours en Ligue Europa (demi-finale) et surtout une victoire en Coupe du Roi. Comme l’indique The Daily Mail, l’Espagnol attise les convoitises de quatre écuries européennes, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de l’Atlético Madrid, du Borussia Dortmund, d’Arsenal et de Leicester.

Pour le moment, Torres est sous contrat jusqu’en 2021 avec Valence, qui a fixé récemment une clause libératoire de 100 M€ dans son contrat. Mais The Daily Mail indique que son club serait prêt à le céder pour 25 M€, si le contrat de vente comprend une clause de bénéfices en cas de future transaction du joueur.