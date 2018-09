Le stade de Mestalla est ce soir le théâtre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, où dans le groupe H Valence, de retour dans la compétition après deux saisons d’absence, reçoit la Juventus, éliminée au stade des huitièmes de finale la saison passée, par le Real Madrid de... Cristiano Ronaldo. Le Portugais dispute ce soir son premier match de C1 sous les couleurs de la Vieille Dame, face à un adversaire qu’il a affronté à 18 reprises avec le club de la capitale espagnole, et contre lequel il a inscrit 15 buts !

Pour cette rencontre, Marcelino, l’entraîneur che, s’appuie sur un 4-4-2 dans lequel on retrouve nombre de tête connus de la Ligue 1. Au milieu Gonçalo Guedes prend place à côté de Daniel Wass, alors qu’aux avant-postes, l’ancien Marseillais Mtchy Batshuayi est titularisé aux côtés de Rodrigo. Côté juventino, Massimiliano Allegri dispose d’un effectif pléthorique et d’un grand nombre d’options. Au coup d’envoi, les regards seront portés sur Cristiano Ronaldo, aligné à gauche, alors que Federico Bernardeschi est préféré à la Joya Dybala et au « cracheur » Douglas Costa côté droit.

Les compositions d’équipes :

Valence : Neto - Vezo, Gabriel.P, Murillo, Gaya - Soler, Parejo, Wass, Guedes - Rodrigo, Batshuayi

Juventus : Szczęsny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, C.Ronaldo, Mandzukic