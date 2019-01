Arrivé l’été dernier au Valencia CF en provenance de l’Atlético de Madrid, Kevin Gameiro a déjà disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues mais l’attaquant français sur plusieurs semaines compliquées. Touché à l’aine, le joueur de 31 ans a quasiment manqué tout le mois de décembre. Et il pourrait d’ailleurs être une nouvelle fois absent.

Titulaire mardi soir lors du quart de finale de Copa del Rey contre Getafe (défaite 1-0), Kevin Gameiro a finalement été remplacé à la 67e minute après avoir subi un tacle. Et avant la rencontre du jour contre Villarreal, le club Che a expliqué que son joueur était touché au tibia. Il pourrait donc manquer le match de la 21e journée de Liga, et même plus en fonction de l’évolution de sa blessure.