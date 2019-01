La victoire 2-1 sur la pelouse du Celta samedi soir a redonné le sourire du côté de Valence, qui est désormais dans la première partie du tableau après une première partie de saison compliquée. Mais les dirigeants ont encore quelques dossiers chauds à gérer, au niveau des départs notamment, avec un Michy Batshuayi qui doit encore trouver un nouveau club.

Tout semblait être fait avec Monaco, mais l’opération a pris du plomb dans l’aile. « Ça se bloque avec Chelsea qui pense plus à un transfert à l’heure actuelle. Pour le moment le dossier est bloqué », expliquait Vadim Vasilyev en début de semaine dernière. Et comme l’affirment ce dimanche plusieurs médias comme AS, l’attaquant belge ne s’est pas entraîné avec le club espagnol avec l’autorisation du club et de son coach, réglant les derniers détails de son départ. Reste maintenant à voir si c’est du côté de Monaco ou d’Everton qu’il rebondira...