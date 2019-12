La 17e journée de Liga offre un duel intéressant en première partie de tableau entre le Valencia CF et le Real Madrid.

A domicile, les Murciélagos se présentent dans un 4-4-2 traditionnel avec Jaume Domenech dans les buts. Jaume Costa, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista et José Gaya composent la défense. Le double pivot est constitué de Francis Coquelin et Dani Parejo alors qu’on retrouve Daniel Wass et Carlos Soler dans les couloirs. Enfin, Ferran Torres et Rodrigo Moreno sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid mise sur un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois dans les cages. Le Belge est devancé par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho Fernandez. Au milieu du terrain, Luka Modric, Federico Valverde, Isco et Toni Kroos sont alignés derrière Karim Benzema et Rodrygo Goes.

Les compositions :

Valencia CF : Domenech - Costa, Garay, Gabriel, Gaya - Wass, Coquelin, Parejo, Soler - Torres, Rodrigo

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric, Valverde, Kroos - Isco - Benzema, Rodrygo