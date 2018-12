De retour au Brésil pour les fêtes, Neymar s’est offert un petit plaisir. L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a changé de coupe et de manière radicale. Il s’est en effet fait rajouter des dreadlocks et a donc dévoilé une nouvelle coupe rasta. Original et osé. Et vous, qu’en pensez-vous ?