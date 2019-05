Cette saison serait-elle la dernière pour Memphis à l’Olympique Lyonnais ? La story instagram de l’attaquant néerlandais a de quoi semer le doute. "Merci Lyon", écrit le joueur des Gones, alors qu’il se dirige vers un avion privé. Faut-il y voir un message d’adieux ? Difficile de savoir, mais Jean-Michel Aulas a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas plus de deux départs cet été, en plus de Nabil Fekir. Entre Tanguy Ndombele et Ferland Mendy déjà mentionnés dans plusieurs rumeurs de transferts, les places pour partir de Lyon risquent de coûter cher.