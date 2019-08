Il avait déclenché la folie pour son arrivée à Boca. Il a continué de la provoquer avec son premier but cette nuit lors d’un 16e de finale de Coupe d’Argentine contre le club d’Almagro. Le milieu de terrain italien, Daniele De Rossi, a ouvert le score pour Boca Juniors d’un coup de tête sur corner. Malheureusement, cette réalisation n’a pas suffit et le club de Buenos Aires s’est incliné finalement aux tirs aux buts et ne verra pas les 8e de finale de la Coupe.

