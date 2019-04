Hier, le défenseur central de Chelsea David Luiz fêtait ses 32 ans. Pour l’occasion, le Brésilien a organisé une fête avec ses amis et quelques joueurs et joueuses du club londonien. Les champions du monde N’Golo Kanté et Olivier Giroud étaient notamment présents. Ce dernier s’est d’ailleurs montré très à l’aise sur la piste de danse pour le plus grand plaisir des invités présents.