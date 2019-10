Avec l’arrivée d’Antoine Griezmann cet été au FC Barcelone, la colonie française s’est agrandie au sein du vestiaire blaugrana. Ils sont désormais cinq (Lenglet, Umtiti, Dembélé, Todibo et donc Griezmann) à parler la langue de Molière en Catalogne. Le club culé les a réuni pour une vidéo où les cinq compères doivent désigner un de leur partenaire sur une question précise. Et quand on demande qui a le plus de chances d’oublier son passeport avant de se rendre à l’aéroport ou de ne plus savoir où il a garé sa voiture, la réponse est limpide pour quatre d’entre eux : Ousmane Dembélé est désigné. Et cela a bien fait rire la colonie française du Barça.

