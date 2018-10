Un défi pour la bonne cause. Voilà à quoi était convié d’anciennes (Gianfranco Zola notamment) et d’actuelles (David Luiz, N’Golo Kanté) stars de Chelsea. Organisé par Huyndai UK, le but était de tirer dans des cibles où était inscrit le mot « cancer ». Une manière de faire passer un message afin de lutter contre la maladie.