Ancienne gloire de Manchester United, aujourd’hui au D.C. United (MLS), Wayne Rooney a donné le nom du joueur qui, selon lui, est le meilleur au monde. Et ce n’est pas son ami et ancien coéquipier chez les Red Devils, Cristiano Ronaldo. Dans des propos rapportés par le Mirror, il désigne l’Argentin Lionel Messi comme le numéro un, qui évolue dans la meilleure équipe du monde, le FC Barcelone.

« À mes yeux, le Barça est la meilleure équipe de tous les temps et Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Ce qu’il a fait est incroyable », a-t-il déclaré, après la victoire des Catalans sur Tottenham, mercredi dernier, en Ligue des Champions (4-2). Une compétition dans laquelle la Pulga et son équipe ont été par deux fois les bourreaux de l’Anglais. « Lors des deux finales de C1 (perdues en 2009 et 2011, avec un but de Messi à chaque fois, NDLR), si nous avions affronté une autre équipe que Barcelone, nous aurions pu gagner. » Rooney ne semble pas lui en tenir rigueur.