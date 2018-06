Le point commun entre Puyol, Iniesta, Piqué, Xavi et Messi ? Ils ont tous été formés au FC Barcelone et en sont devenus de véritables légendes vivantes. Pour les deux derniers cités, ils ont fait le bonheur des socios catalans durant de nombreuses années. Pour le maestro espagnol, avoir côtoyé « La Pulga » au quotidien a été un véritable privilège. Et lorsqu’il parle de Lionel Messi, Xavi semble avoir quelques petites étoiles dans les yeux.

« Messi peut faire du Xavi, du Rakitic, du Busquets, du Iniesta, du Suarez… Il fait tout bien. Si tu le mets défenseur central, il serait le meilleur défenseur central du monde. Si tu veux passer le ballon, il te le prend. S’il veut te dribbler, il te dribble. S’il veut faire une passe, il donne la meilleure du monde. S’il tire un coup, il le met dans la lucarne… », a déclaré Xavi lors d’une interview accordée à La Nacion. L’attaquant argentin appréciera forcément.