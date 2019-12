« L’Italie est ma deuxième maison (il a joué à la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan). J’aime les Italiens et leur génie. Mon cœur n’est jamais parti de votre pays. (...) Milan n’est pas ma deuxième ville, c’est ma deuxième maison. J’y ai des souvenirs merveilleux et des amis en qui j’ai une totale confiance. » Avec cette déclaration, Zlatan Ibrahimović (38 ans) a mis le feu aux poudres concernant son avenir. Et d’après la Gazetta dello Sport, aucun club ne correspond mieux que celui des Rossoneri pour « une équipe qui doit renouveler son histoire », comme il l’a aussi confié.

Après des années de galère, Milan souhaite retrouver un peu de son lustre d’antan en recrutant le Suédois même à un âge avancé. D’après le média transalpin, Zvonimir Boban et Paolo Maldini, directeur financier et directeur technique, sont déterminés à recruter l’attaquant. Et cela pourrait se faire sous dix jours, car l’ancien du PSG est libre de tout contrat depuis son départ du LA Galaxy.