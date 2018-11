S’il n’a pas atteint les play-offs de Major League Soccer avec le Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic (37 ans) a prouvé qu’il en avait encore sous la semelle, inscrivant 22 réalisations et 7 passes décisives en 27 matches. Longuement interrogé par le magazine anglais Four Four Two, le Suédois, passé par Manchester United avant de s’envoler pour les États-Unis, est revenu sur son passage en Premier League, taillant quelque peu le niveau outre-Manche.

« J’ai aimé la Premier League. J’ai trouvé ça très motivant et excitant. Le championnat attire l’attention, bien que j’ai trouvé que la qualité y est un peu surcotée - la qualité individuelle, techniquement j’entends. Mais le rythme est très élevé. Même si tu es le meilleur, si tu ne peux pas tenir le rythme, tenir la distance, alors tu ne peux pas réussir, parce que l’intensité est très forte », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Comme je l’ai dit quand j’étais en Angleterre, vous avez de la chance que je ne sois pas venu 10 ans plus tôt. Vu ce que j’ai fait à 35 ans, imaginez ce que cela aurait été si j’en avais eu 25. Cela aurait été une tout autre histoire. Je suis arrivé en Angleterre et on a dit que je venais en fauteuil roulant. Tout le monde a parlé, toute la Premier League, c’est moi qui les ai mis dans un fauteuil roulant. C’est ce que j’ai fait ».