Après un intermède pour le moins discret au Paris Saint-Germain en tant que directeur du football, Patrick Kluivert est retourné au FC Barcelone où il occupe désormais la fonction de responsable de la formation culé. Et depuis l’été dernier, le Batave a du pain sur la planche. Entre l’éclosion d’Ansu Fati et de jeunes talents sous-utilisés tels que Riqui Puig (20 ans) et Carles Aleña (21 ans), Kluivert tente de faire au mieux pour que le Barça en sorte gagnant quoi qu’il arrive. Et visiblement, le Hollandais a une idée bien précise.

« Les modes de formation de l’Ajax et du Barça sont très proches. Je connais très bien l’école de l’Ajax. Il y a quelques différences, mais elles sont semblables dans les grandes lignes. Ce serait une équipe parfaite (pour accueillir les jeunes Blaugranas). Je suis partisan pour prêter des joueurs à l’Ajax. Nous avons aussi un accord avec Utrecht. Ce serait parfait pour les joueurs qui ne jouent pas avec l’équipe première », a-t-il déclaré dans les colonnes de Sport, avant d’évoquer plus précisément le cas de Riqui Puig.

« Si vous regardez les milieux de terrain de l’équipe première, Frenkie (de Jong), Arturo (Vidal), etc… Où voulez-vous mettre Riqui ? Avec tout le respect que j’ai pour lui, c’est difficile. C’est mieux pour lui d’être prêté pour qu’il se frotte au niveau supérieur avant de revenir. » Concernant ce dossier, les positions semblent donc enfin avancer. Pour rappel, le jeune milieu de terrain catalan avait récemment clamé qu’il commençait à perdre patience en équipe réserve alors que son club refusait de le laisser filer en prêt pour qu’il puisse s’aguerrir.

De Ligt regretterait d’avoir choisi la Juve

Ensuite, pour ce qui est du cas Ansu Fati (16 ans), que le Barça souhaite blinder au plus vite, Kluivert avoue qu’il ne s’occupe pas de ce dossier prioritaire, mais cela ne l’empêche pas d’avoir son idée. « C’est surtout Abidal et Planes qui s’en occupent. Nous communiquons bien entre nous. Si tous les joueurs de l’équipe première sont à 100%, j’ai le sentiment qu’il doit jouer avec le Barça B pour avoir du temps de jeu. » Enfin, le dirigeant culé s’est également autorisé une sortie sur un joueur qui n’évolue pas au Barça, mais que les Culés désiraient ardemment : Matthijs de Ligt.

Pour rappel, le Barça, en plus d’avoir engagé Frenkie de Jong, rêvait d’enrôler l’autre grand talent de l’Ajax. Au final, la Juventus a coiffé toute la concurrence. Mais pour Kluivert, de Ligt regrette déjà son choix. « Le convaincre ? Non je peux seulement lui dire de belles choses sur Barcelone en tant que ville et au niveau du club. Mais au final ce sont le joueur et son agent qui décident. Bien sûr que de Ligt est un grand défenseur, mais au final il a choisi (la Juventus). Je pense qu’il le regrette un peu, mais c’est comme ça. Dans la vie, parfois vous faites de bons choix et parfois des mauvais. Vos décisions vous permettent d’apprendre », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. La Vieille Dame appréciera...