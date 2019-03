Le FC Barcelone s’est incliné mercredi en Supercoupe de Catalogne face à Girona (1-0). Mais plus que le résultat, c’est surtout la première de Jean-Clair Todibo (19 ans), arrivé en janvier en provenance de Toulouse, qui intéresse la presse espagnole ce jeudi. Titularisé au poste de sentinelle, le jeune Tricolore, qui a joué vingt minutes en défense centrale après la pause avant de sortir, était la principale attraction de la rencontre. « Un jeune premier avec une âme de vétéran. 65 minutes de jeu, de bonnes sensations au milieu, meilleur en défense centrale, il évite notamment un but de Choco Lozano. Pas d’erreurs, il est resté en place, assurant compensations et récupérations », a apprécié Sport.

Le quotidien sportif espagnol lui a attribué la note de 7/10, avec ce commentaire plutôt élogieux. « Prometteur. Pour son premier match avec Barcelone, il a joué milieu en première période et défenseur central en deuxième. Il n’a pas ressenti la pression, il a fait tourner le ballon de manière cohérente et défendu avec intensité. Il s’est plutôt bien comporté et a pris de bonnes décisions », peut-on lire. Mundo Deportivo a également apprécié « les éclairs de qualité » du jeune homme, assez convaincant à l’entraînement depuis son arrivée. « Décomplexé, sans peur au milieu, mais il a parfois eu du mal à tenir sa position. Il s’est mis en valeur par quelques montées et un petit pont sur Alex Granell. En seconde période, il a joué vingt minutes défenseur central axe droit et on l’a senti plus à l’aise », indique le journal.

Une polyvalence intéressante et soulignée, un joli geste salué

L’Esportiu, publication catalane, demande à voir avant de tirer des conclusions, trouvant du positif comme du négatif dans la prestation du néo-Blaugrana, à court de forme après avoir été mis de côté plusieurs semaines au TFC. « Sans rythme et sans automatismes au milieu. Il a prouvé sa polyvalence. Un petit pont de ceux qui font mal. Vingt bonnes minutes en défense centrale. À 19 ans, il a du temps devant lui pour grandir. Recrue stratégique. On verra quelle sera son évolution », peut-on lire. Le quotidien souligne également un petit détail qui semble avoir son importance. « Il a préféré donner le maillot de ses débuts au public, un grand geste », explique-t-on. « Todibo, débuts prometteurs », résume pour sa part le site officiel du Barça.

Ernesto Valverde, coach du FCB, s’est dit plutôt satisfait des premiers pas du Français. « Nous l’avons utilisé au milieu parce que nous savions qu’il avait déjà joué à ce poste en sélection de jeunes (2 sélections U20). Nous voulions le voir en action, lui donner du temps de jeu, mais c’est normal qu’il ait été un peu perdu parce qu’il n’avait pas joué pendant longtemps. En fin de match, il avait mal partout », a lancé le technicien en conférence de presse. Jean-Clair Todibo, lui, retient l’essentiel. « Ça fait du bien de retrouver les terrains. Je me sens bien même si je ne suis pas encore prêt. Je suis content de retrouver les sensations que j’avais perdues depuis 3-4 mois », a-t-il indiqué au micro de Barça TV. On a connu pire pour des débuts !