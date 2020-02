Le climat est tendu à Barcelone. Alors que Quique Setién a appris hier qu’il ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé pour plusieurs mois, le Français ayant été victime d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, la soirée a aussi été animée. Et pour cause, Eric Abidal a expliqué, dans une interview accordée à Sport, que certains joueurs n’étaient pas satisfaits d’Ernesto Valverde et qu’ils ne travaillaient pas assez, d’où la décision de se séparer de lui. Suffisant pour énerver un Lionel Messi pourtant discret habituellement, qui n’a pas hésité à charger son dirigeant : « les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent ».

Une façon de faire comprendre au public que, contrairement à ce qu’a pu laisser entendre Eric Abidal, le vestiaire barcelonais n’a eu aucun rôle à jouer dans la décision de se séparer d’Ernesto Valverde. Et son successeur se retrouve au beau milieu de ce champ de bataille, qui régale la presse espagnole. En conférence de presse, il a logiquement été interrogé à ce sujet « Ce sont des choses sûrement très importantes pour vous, mais moi elles ne me touchent pas, et je tenterai de faire en sorte que ça touche le moins possible mes joueurs », a-t-il d’abord lancé.

« Parlez-moi de football s’il vous plaît »

« On doit se concentrer de façon absolue sur le match, moi ce qui m’intéresse c’est le foot, le reste ce sont des situations que je ne peux pas contrôler donc je ne vais pas me fatiguer avec ça. Et le foot c’est aussi ce qui intéresse les joueurs », a-t-il ajouté, avant d’enchaîner : « toutes ces choses, c’est une situation qui vous touche vous, pas moi. Moi je me concentre sur ce sur quoi je dois me concentrer, le football. Donner les outils aux joueurs pour qu’ils puissent exploiter leur potentiel au maximum. Dans tous les clubs, il y a des problèmes, donc je dois me concentrer sur ce que j’ai à faire ».

« Parlez-moi de football s’il vous plaît, le reste ça ne m’intéresse pas. Moi je veux faire des bons entraînements, préparer les matchs. Le reste ça ne m’aide pas dans mon travail, et j’ai déjà beaucoup de choses à faire pour en plus penser à des choses qui ne m’intéressent pas. [...] Une chose, c’est ce qui se passe en dehors, et une autre c’est ce qui se passe entre nous dans le groupe. Messi a l’expérience suffisante pour savoir ce qu’il doit faire ou pas. Je ne suis le père de personne, moi je suis là pour que les joueurs soient heureux sur le terrain et que les arguments footballistiques qu’on leur propose soient les bons », a conclu un Setién assez agacé. Il faut dire que les Catalans affrontent des semaines décisives, avec un duel face à l’Athletic en quarts de finale de Copa del Rey jeudi soir, et que tout ça n’aide pas. Eric Abidal sera-t-il toujours membre de la direction du Barça d’ici là ? On le saura bientôt...