Où jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? C’est une question que tout le monde se pose actuellement. Pour l’instant, deux possibilités majeures se distinguent, à savoir un transfert définitif au Paris Saint-Germain, ou un retour à l’Inter pour une vente immédiate à la Juventus. Les dernières informations publiées en France et en Italie sont d’ailleurs un peu contradictoires à ce sujet, puisque si le club de la capitale française serait chaud pour le conserver en levant cette option d’achat estimée entre 65 et 70 millions d’euros, les plans du joueurs seraient encore assez flous.

Ses relations avec Thomas Tuchel seraient loin d’être idéales, et dans le même temps, sa compagne et agent Wanda Nara est en contact régulier avec la Vieille Dame. Autant dire que dans ce dossier, c’est le clan Icardi qui semble avoir les cartes en main. Mais un troisième prétendant se serait mêlé à la course ces derniers : l’Atlético de Madrid. Avec les présences d’Alvaro Morata, Diego Costa, João Félix ou encore d’Angel Correa, les Rojiblancos ne manquent pas d’arguments offensifs. Et pourtant...

L’Atlético le suit depuis longtemps

Il risque d’y avoir un peu de ménage de fait devant lors du prochain mercato. On pense notamment à l’attaquant hispano-brésilien, dont le salaire coûte très cher aux finances des Colchoneros, d’autant plus qu’il est régulièrement blessé. Ce n’est donc pas un hasard que le club madrilène ait tout tenté pour Edinson Cavani l’hiver dernier, et c’est désormais vers l’attaquant argentin que les regards des dirigeants colchoneros se sont tournés. D’après Tuttosport, l’Atlético serait le plan B de Mauro Icardi en cas de départ du PSG/

L’an passé, le club dirigé par Enrique Cerezo s’était déjà renseigné. Wanda Nara, l’épouse et agente du joueur, est actuellement très active pour définir le point de chute de son mari la saison prochaine. La Juventus est toujours en course également. Si la situation financière difficile des clubs européens, sachant que l’Atlético était déjà dans le dur, l’Inter pourrait accepter de vendre le joueur pour un montant inférieur à ce qui avait été accordé avec le PSG comme l’expliquait la presse italienne plus tôt cette semaine. Affaire à suivre...