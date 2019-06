Le Real Madrid et ses supporters en avaient bien besoin. Après une saison pour le moins compliquée, au cours de laquelle les troupes de Zinedine Zidane n’ont pu soulever aucun trophée, les Merengues avaient besoin de retrouver espoir avec l’arrivée d’une grosse star, qui n’est finalement autre qu’Eden Hazard. Le club de la capitale espagnole a ainsi officialisé l’arrivée du joueur des Diables Rouges vendredi soir. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais il va bel et bien dépasser les 100 millions d’euros selon la presse ibérique et britannique.

« Enfin Hazard », titre ainsi le quotidien Marca, qui ajoute « le Real Madrid recrute un nouveau galactique cinq ans après ». Le joueur belge occupe également une grande partie des articles publiés sur le site du journal madrilène depuis vendredi soir. Du côté de AS, on est un peu plus mesuré, dans le sens où c’est Rafa Nadal qui occupe une grande partie de la une après sa victoire face à Roger Federer vendredi. « Le transfert le plus cher signe pour cinq ans pour être le leader du plan de rénovation (du Real, ndlr) », lit-on.

Eden Hazard, le sauveur ?

De façon générale, son arrivée est vue comme celui d’un potentiel sauveur, du joueur qui peut à nouveau mener le Real Madrid aux sommets européens. Il prendrait ainsi - dans un rôle et un registre bien différents évidemment - la place de Cristiano Ronaldo en tant que leader offensif de l’équipe. On retrouve également bon nombre de highlights et de compilations de ses meilleures actions, histoire de mettre encore plus l’eau à la bouche aux supporters merengues.

« Le meilleur but de Hazard jusqu’ici : son énorme potentiel résumé en un but », titre ainsi AS au sujet du but de l’ancien Blue face à Arsenal. Son arrivée ne passe pas inaperçue en Catalogne, où Sport et Mundo Deportivo évoquent aussi son arrivée, d’une manière un peu plus factuelle et mesurée forcément. Pas de doutes, Madrid tient sa nouvelle star. Mais le Belge va maintenant devoir assumer ce statut et surtout se montrer à la hauteur des attentes qui sont placées en lui par ses supporters...

Aquí tenéis la portada de hoy, sábado 8 de junio

¡OH, DIOS ! pic.twitter.com/KxcJN4QgbW — AS (@diarioas) 7 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10