Maintenir la discipline dans un vestiaire est souvent l’une des clés de la réussite. Zinedine Zidane ne dira pas le contraire. Vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises, l’entraîneur du Real Madrid est intransigeant avec le comportement de ses ouailles. La chaîne de télévision espagnole Cuatro dévoile une partie du règlement intérieur du technicien merengue et son arsenal d’amendes, de 250€ à 3 000€, en cas d’infractions.

On apprend ainsi que les joueurs doivent arriver 45 minutes avant le début des séances d’entraînements à Valdebebas. S’ils ont 5 minutes de retard, c’est 250€. Pour un quart d’heure de retard, c’est 500€. Si c’est davantage, l’amende peut aller jusqu’à 1 000€. En cas d’absence non justifiée, c’est 3 000€. Les retards aux activités commerciales collectives sont également passibles d’amendes, pouvant aller de 250€ à 1 000€, selon la durée.

Les kilos en trop se payent cher !

L’usage du mobile est restreint. Les portables des joueurs doivent être en silencieux dans le bus et le vestiaire sous peine d’amende : 250€ s’il s’agit d’une première, jusqu’à 1 000€ s’il s’agit d’une récidive. Lors de leurs jours libres, les joueurs doivent informer leur entraîneur s’ils quittent Madrid. Toute interview et activité commerciale doit être notifiée et validée par le club. Si ce n’est pas le cas, les amendes oscillent entre 250€ et 1 000€. L’hygiène de vie est également un pilier du management de ZZ. Si les joueurs ne respectent pas le poids indiqué, c’est 250€, voire même 1 000€ si l’écart avec le poids de forme est démesuré.

Les joueurs non convoqués doivent tout de même se présenter au vestiaire en jour de match avant le début de la rencontre et rester jusqu’à dix minutes avant la fin du match. Ils ont par ailleurs l’obligation de se présenter aux conférences de presse avec l’équipement du club. Les visites privées sont interdites dans les hôtels en déplacement. Enfin, ils doivent prévenir un jour avant s’ils veulent dormir au centre d’entraînement. On ne plaisante pas avec les règles du côté du Real Madrid !

